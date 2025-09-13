クールなキャラクターと華のあるパフォーマンスで老若男女から支持を得る“最恐”女子レスラーがすっぴん姿で自撮りを投稿。彫刻のような肉体に驚きの声が寄せられている。

【画像】美女レスラー、すっぴん自撮りとムキムキ“彫刻ボディ”

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが13日、自身のインスタグラムを更新。すっぴんにトレーニングウェア姿の自撮りショットを公開した。投稿にはすでに約30万件の“いいね”が押され、同僚レスラーからも多くリアクションが届く大バズり状態だ。

マッチョポーズで力こぶをアピールする姿は迫力抜群。リアは投稿にナイフの絵文字のみをキャプションしており、タトゥーびっしりの全身ショットで“殺傷能力”をアピールするかのようだ。ファンからのコメント「文字通り“愛してる”」「とんでもない肉体だ！」「一言だけ。ありがとう」「最高だよ、リア！」「ジムのモチベーションが上がったよ。すごい肉体だ」などと絶賛の声で溢れていた。

日本人女子レスラー、イヨ・スカイらとのシングルタイトル争いは王者ナオミの“産休”でひと段落したが、直近ではイヨに助太刀するように、アスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”らと抗争の気配を強めているリア。“ナイフのような”フィジカルで大暴れする舞台はどこに用意されるのか。今後の展開に注目だ。

