【大雨警報】北海道・登別市に発表 13日20:25時点
気象台は、午後8時25分に、大雨警報（土砂災害）を登別市に発表しました。
胆振地方では、13日夜遅くから14日明け方まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■苫小牧市
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
□大雨警報【発表】
・土砂災害
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 13日夜遅く
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
■白老町
□大雨警報
・土砂災害
13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
・浸水
14日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
14日明け方にかけて警戒
□暴風警報
14日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s