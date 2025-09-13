気象台は、午後8時25分に、大雨警報（土砂災害）を登別市に発表しました。

胆振地方では、13日夜遅くから14日明け方まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■室蘭市

□暴風警報

14日未明にかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 18m/s



■苫小牧市

□暴風警報

14日未明にかけて警戒

風向 南東

・陸上

最大風速 18m/s





■登別市□大雨警報【発表】・土砂災害13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 13日夜遅く□洪水警報14日明け方にかけて警戒□暴風警報14日未明にかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 18m/s■白老町□大雨警報・土砂災害13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒・浸水14日明け方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報14日明け方にかけて警戒□暴風警報14日未明にかけて警戒風向 南東・陸上最大風速 18m/s