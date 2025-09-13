TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後8時25分に、大雨警報（土砂災害）を登別市に発表しました。

胆振地方では、13日夜遅くから14日明け方まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■苫小牧市
□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■登別市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　13日夜遅く

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s

■白老町
□大雨警報
・土砂災害
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
・浸水
　14日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　14日明け方にかけて警戒

□暴風警報
　14日未明にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　18m/s