Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢ÊÝÅÄ·½¤È¤Î¤ªÂ·¤¤¥Ý¡¼¥ºSHOT¤Ë¡Ö¥â¡¼Ì¼¡£»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
9·î12Æü¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¥â¡¼Ì¼¡£OG¤Î¥é¥ó¥ÁÊó¹ðSHOT¤â¸ø³«
Ìð¸ý¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤¿ÊÝÅÄ·½¤È¹Ô¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊÝÅÄ·½¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È2025 ~¥±¥á¥³¤ÎÉô²°¡ß¥¹¥Ê¥Ã¥¯¿¿Î¤~¡×¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄÉ²Ã¸ø±é¤ÏÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ ¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²û¤«¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ä ²û¤«¤·¤¤²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ³§ÍÍ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¡¼¡¼¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÊÝÅÄ¤È¤Î¾Ð´é2SHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2005Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤â¡¢¥½¥í¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢SNS¤Ç¤â¶á¶·¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÌð¸ý¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Î3·î26Æü¤ËÉ×¤ÈÆþÀÒ¤·¡¢6ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢3ºÐ¤Î¼¡ÃË¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Instagram¤Ç¤Ï¥â¡¼Ì¼¡£OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢7·î25Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤é¡¢ ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿www¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢À¸ÅÄ°áÍüÆà¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±2SHOT¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Ìð¸ý¿¿Î¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê