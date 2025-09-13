デパ地下10％オフ「優待券をプレゼントすると奥さんが喜ぶ」40代男性が買ってよかった株主優待
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（50歳）、娘（14歳）
居住地：京都府
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人500万円、配偶者0円
現預金：600万円、リスク資産：200万円
▼リスク資産内訳
・日本株：180万円
・投資信託：20万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、J．フロント リテイリング＜3086＞だそうです。
100株以上保有すると受け取れる優待は、「対象店舗で使用できる10％割引券」。もともと「大丸のファンであることと、インバウンドで業績が好調のため」購入を決めたとあり、すでに約1年保有していると言います。
割引券は「大丸のデパ地下売り場で買い物する際に利用」しているそうで、「特に、奥さんが大丸が好きなので、優待券をプレゼントするととても喜んでくれます」と、家族の笑顔にもつながっている様子。
それにくわえて、「利回りもそこそこよく業績がよいので、値上がり益も狙える点」でも気に入っているとあります。
J．フロント リテイリング以外では、まんだらけ＜2652＞もお気に入りとのこと。「アニメグッズが好きなため」保有しているそうで、「（100株以上の保有で受け取れる）優待券は、専用のアプリでオンライン通貨に変換すると便利」と活用法についても紹介。
さらに今後は、「（100株以上の保有で）対象ホテルで使える株主優待電子チケットが受け取れるワキタ＜8125＞と、（200株以上の保有で）ウナギの蒲焼がもらえるヨンキュウ＜9955＞を狙っています」と、新たな優待獲得にも意欲を見せていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
