◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ日本9-1チャイニーズ・タイペイ(13日、沖縄)

U-18の野球ワールドカップのスーパーラウンド第3戦が行われ、日本が全勝で決勝進出を決めました。

日本は初回、2アウト2塁から4番・阿部葉太選手(横浜)のタイムリーで先制すると5番・奥村凌大選手(横浜)も続き2点を先制します。

2回には満塁で相手の暴投により1点を追加、さらに2番・藤森海斗選手(明徳義塾)が2点タイムリーで5-0としました。

この回攻撃は終わらず再び満塁を作ると、犠牲フライと2本のタイムリーなど打者一巡の猛攻。この回7得点を挙げ9-0とリードを広げました。

一方、日本の投手陣は先発の下重賢慎投手（健大高崎）は3回被安打2、無失点の好投。4回から登板の辻琉沙投手（履正社）は5回に2アウト満塁で降板、代わった中野大虎投手（大阪桐蔭）が押し出しで1点を失いましたが、次の打者を空振り三振で乗り切りました。

6回は相手打線を0点で抑えると、7回には坂本慎太郎投手（関東第一）がノーアウト1塁2塁のピンチを作りますが、空振り三振、ショートライナー、セカンドゴロで締め9-1で勝利しました。

前日に決勝進出を決めていた日本はオープニングラウンドから無傷の8連勝で翌日14日に、日本に唯一負け2位で進んだアメリカと優勝をかけて対戦します。