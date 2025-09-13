タレント・清水ミチコ（65）が11日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に生出演。大物歌手の通夜に、親交がないのに参列した“そっくり”芸人に苦言を呈す場面があった。

4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんの通夜が9日、東京都文京区の無量山傳通院で営まれた。続々と大物芸能人らが出席したが、関係性の読めない「EXILE」ATSUSHIに似た男性が登場し現場は騒然。

囲み取材に応じたその人物は「本人ではないです」といい、ものまね芸人・RYOだと告白。「ものまね芸人なんで、このスタイルで来てる」と説明し「橋さんとお会いしたことはあるんですけど、お付き合いはない。親交はないです」などと語った。

この件について清水は「ひどい、よくあんなことできるよね。付き合いもないのに」といい「ユーチューバーの人って、カメラ持ってると凄く自信にあふれるというかさ」と大あきれ。のちにRYOはXで「大変申し訳ございませんでした」と謝罪したが、ポケットに片手を入れて寺院に向かう動画を公開し、これも物議をかもしていた。