２０１６年リオデジャネイロ五輪バドミントン女子シングルス銅メダルの奥原希望（３０）が１３日、東京都品川区の御殿山小学校で行われた「ロッテ×ＬＯＣＯＫ“噛む力をスポーツの力に”バドミントン教室＆トークショー」で講師役を務めた。

同校の小学３年〜６年生の児童１１人を含む約３０人に、シャトルを打ち返すための技やゲーム形式でのラリーなどを一緒に楽しみながら指導。「子どもたちの上達スピードが早く、短時間でどんどんうまくなっていくのを見て、すごくうれしかった」と笑顔をみせた。続くトークでは、イベントのテーマ「噛む力」にちなみ、日ごろの歯のケアや食事の際には「よく噛んでゆっくり噛むことを心がけている」と明かし“噛むこと”の大切さを呼びかけた。

また、先日の世界選手権で山口茜が金メダルを獲得したことに「すごく刺激になるしうれしい」と話し、自身と同じくケガに悩んでいた選手が見事な結果を出したことは、大きな励みとなった様子。自身の現状には「結果は出ていないけどコンディションは少しずつ良くなっている。またトッププレーヤーに挑戦するところまで戻れたらと思っているし、そこまで戻れるプランができている」と話し、前を見据えていた。