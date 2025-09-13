お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが１３日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、お笑いカルテットのぼる塾・きりやはるかをゲストに招いた。はるかは、メンバーで幼なじみのあんりと芸能活動を開始。あんりとは、中学校で３年間、クラスが別々になってしまったものの仲は良かったと振り返った。

はるかは「私、中１のいつからかな？中１の途中から学校行かなくなっちゃって。でも、それっていじめられてたとかじゃなくって。ただ行くの面倒くさくて。なんか義務教育だから大丈夫でしょ？みたいな感じで。別に行かなくても卒業できるしみたいな。格好をつけてたんで」と話した。

「先生が、私とあんりが仲いいのを知ってたんで『はるちゃん、どうにかなんない？』って言ってくれてたみたいで。朝、毎回、起こしに、あんりが来てくれて。私、行ったり行かなかったりで。でも、給食は好きだったんで。３、４時間目ぐらいから行って、授業受けて食べて」と回想。

はるかは「だから、多分、今、こういう『学』になっちゃったかもしんないんですけど。義務教育受けてなかったんで。勉強しなさすぎて。漢字とか読めないんですよ」と苦笑。高校には進学したと明かし、４年制の定時制を卒業していることを明かしていた。