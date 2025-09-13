平塚市役所（資料写真）

神奈川県平塚市は本年度、２００９年度以来１６年ぶりに、一定の財政力があるとみなされ国から普通交付税が配分されない不交付団体になった。普通交付税の交付・不交付の決定に影響を与える市税収入は新たなまちづくりの進展や市内企業の業績好調などを要因として増加傾向にあり、本年度は算定上ぎりぎりで「不交付」となった。ただ、同市を含む不交付団体は、今後国の政策として実施される学校給食無償化で財源の負担が生じないか、国の対応を注視している。

市財政課などによると、近年は市税である個人市民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、市たばこ税、軽自動車税はいずれも増加傾向が見られ、当初予算で比較すると本年度は全て昨年度より増額となった。

市税収入が伸びている要因はさまざまあるが、一つは市北東部のツインシティ大神地区のまちづくりが挙げられるという。１５年に着工した同地区は約６８・８ヘクタール。多くの物流施設が並び、２３年４月には大型商業施設「ジ・アウトレット湘南平塚」が開業。これらが固定資産税や法人市民税の増収に寄与した。

また、円安の影響により市内の輸出企業が好調で法人市民税が伸びた要因の一つとなったほか、企業の盛んな設備投資が固定資産税を押し上げた。賃金上昇は、個人市民税にプラスに働いている。

落合克宏市長は今年８月の定例会見で、不交付団体になったことは「まちづくりの成果」と語った。一方、ふるさと納税の市民税流出に対する国からの補填（ほてん）がなくなるなど制度上生じる影響に触れ、「財政が裕福なまちという意味合いではない。影響をしっかり見極めながら、持続可能な財政運営を進めていかなければいけない」と述べた。