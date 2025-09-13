【漢字クイズ】「既成事実」or「既製事実」正解はどっち？ケチのつけようがないこと！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

いったい「既成事実」と「既製事実」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「既成事実（きせいじじつ）」でした！

既成事実とは、すでに起こってしまっていて、変えることのできない事実のことで、認めるしかない事実や事柄を表す際に使われる言葉です。

類語には「現状追認（げんじょうついにん）」という言葉もあり、特定の物事が進行中であることを踏まえて、承認することを指しています。

事実を受け入れるといったニュアンスでは既成事実と同様ですが、現状追認の場合は、事実を受け入れる側が使う表現であり、既成事実は事実を作る側が使用する言葉のため、注意して覚えておく必要がありますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

