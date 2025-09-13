◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、３打差２位で出た金沢志奈（クレスコ）は５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算９アンダーで首位と１打差の３位につけた。

「今日は出たり入ったり、大変な一日でした」。最終組の金沢は２番で２メートル、６番は約８メートルを沈めてバーディー。７、１０番のボギーで後退したが、１３、１４番で連続バーディーを奪った。１６番で落とした直後の１７番は１０メートルをねじ込んでバウンスバック。「パターが長いのが決まってくれたおかげ」とかみしめた。

茨城・笠間市の実家から車で約３０分の大洗ＧＣ。「ナイスバーディー！」など、好プレーを見せる度に寄せられる地元の声援を力に、トップに食らいついた。「（声援が）すごかったですね。できるだけ自分が笑顔で楽しめば、たくさんのファンの方が楽しんでくれるかなと思ってプレーした」と笑顔がはじけた。

今季は２位が２回、３位が２回。プロ９年目の３０歳は初優勝をあと一歩で逃してきた。「バックナインがあまり伸ばし切れてない。明日は難しいホールもけっこうあるので、攻めるところは攻めて、守るところはしっかり守っていけたら。少ないチャンスをしっかりつかめるようにしたい」と力を込めた。