日本生命保険の完全子会社ニッセイ・ウェルス生命保険は１３日、金融機関に出向した社員が無断で内部情報を持ち出し、ニッセイ・ウェルス社内で共有していたと発表した。

同社幹部によると、出向先は三井住友銀行とみずほ銀行で、複数の社員が情報を持ち出していた。日生が公表した同様の問題が子会社にも及んでいたことが明らかになった。

発表やニッセイ・ウェルス幹部によると、無断で持ち出された情報は、両行の金融商品の販売方針や生命保険の販売実績など。ニッセイ・ウェルスの営業を促進する目的で、出向先の許可を得ずに同社営業担当者と情報を共有したという。

ニッセイ・ウェルスは、日生で問題が発覚した７月以降に社内調査を行った。情報の持ち出しが行われていた時期や件数、持ち出しと受け取りに関与していた社員の人数など詳細は「調査中」（幹部）だという。金融庁には調査内容を複数回報告したとしている。ニッセイ・ウェルスは「心より深くおわびする。再発防止策の策定に努める」とコメントした。

日生は１２日の記者会見で、三菱ＵＦＪ銀行など７か所に出向した社員１３人が不適切な手段を用いて内部情報を取得したケースが６０４件あったと発表していた。