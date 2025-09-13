BODY WILD×BEAMS DESIGN第4弾♡機能性と秋色を両立

BODY WILDとBEAMS DESIGNがコラボした第4弾「BODY WILD by BEAMS DESIGN」秋冬コレクションが2025年8月29日より販売開始♡テーマは『border crossing』。山や紅葉、秋の味覚からインスパイアされた5色のキーカラーで彩られ、とてもおしゃれなラインアップとなっています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

秋の味覚から生まれたカラーと素材



コーデュロイブルゾン

コーデュロイパンツ

今シーズンは山や紅葉、旬の食材をイメージしたカラーパレットを採用。ストレッチコーデュロイ素材のブルゾン(6,600円)とパンツ(4,400円)は、動きやすさとフォーマル感を両立。

BODY WILDの革新的技術「CUT OFF®」を搭載し、下着ラインがひびきにくくゴロつきなし。秋冬の街中でも快適かつスタイリッシュに着こなせます♡

カラー：ダークブラウン/グレー

【AROMATIQUE秋冬】肌と心を満たす新作ランジェリー&ウールワンピが登場

機能性とデザインを両立したボクサーパンツ



立体成型セミロングボクサー

AIRZボクサー（ロングタイプ）

本コレクションでは、立体成型セミロングボクサー(1,760円)やAIRZボクサー(1,980円)が登場。3D MADE技術で身体の凹凸にフィットし、締め付けすぎず快適。

カラーもパープル、ブラウン、マスタード、グレー、ブラックと豊富で、日常からアウトドアまで幅広く対応。BEAMS DESIGNのロゴジャカード入りでデザイン性も抜群です♪

BODY WILDの革新技術で快適な秋冬



BODY WILDは「身体を自然に回帰する」をコンセプトに、CUT OFF®や3D MADEなど最先端技術を採用。

下着やアウターにストレスを感じない軽い着心地を実現し、秋冬のファッションをより自由に楽しめます。日常のシーンのborderを越えた快適さとおしゃれを両立した限定コレクションです♡

秋冬コレクションで快適＆おしゃれな毎日を♡



BODY WILD by BEAMS DESIGN第4弾秋冬コレクションは、ブルゾン6,600円、パンツ4,400円、ボクサーパンツ1,760円～1,980円（税込）で展開。

秋の味覚や山の色彩をイメージしたキーカラーと、CUT OFF®や3D MADE技術による快適な着心地で、日常のborderを越えたおしゃれ体験を提供します♡

この秋冬は、限定コレクションでスタイルを格上げしましょう♪