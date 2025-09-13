【子ども会、メリットある？】娘は小1。町内会とは別に子ども会に加入する？＜第2話＞#4コマ母道場
みなさんは町内会や子ども会に入っていますか？ 今回の主人公エミさんが暮らしていた場所はとくにそういうものはなく、回覧板もありませんでした。実家ではご両親が回覧板をまわしたり旗振り当番に行ったりしていたので、存在は知っているといいます。そんなエミさんが今回引っ越ししてきた地では……。
第2話 子ども会への加入
【編集部コメント】
引っ越してきたマンションは町内会費が家賃に含まれているようです。しかし、大家さん曰く町内会への加入と、子ども会への加入は異なるようです。大家さんも詳しく話を知らないようで、子ども会の会長さんを紹介してもらうことになりました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
