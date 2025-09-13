¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¡×º£ÅÄÈþºùàÁ°È±¥¢¥êá¿·¶ÃÏ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Ø
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬·ãÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¹¥ê¡¼¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£9Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç13¡Á21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÅÄÈþºù¤ÏàÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼á¤È¤·¤ÆÃæ·Ñ½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤¿¤¿¤º¤àº£ÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥¦¥¨¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿àÁ°È±¥¢¥êá¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁ°È±¤¢¤ê¤Î¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Æ¤â¤¦ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¶²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¿·¶ÃÏ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö½ë¤¤ÃæÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¿åÊ¬Êäµë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼±ç¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£