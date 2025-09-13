Íë¤ÇÌó45Ê¬ÃæÃÇ¢ªºÆ³«¸å1Ê¬25ÉÃ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¡¡J1Ê¡²¬¡½CÂçºå¡¢ÍîÍë¤Î±Æ¶Á¤Ç°ÛÎã¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè29Àá¡¡Ê¡²¬¡½CÂçºå¡Ê13Æü¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¡¢ÍîÍë¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£Ìó45Ê¬´Ö¤ÎÃæÃÇ¤Î¸å¤Ë»î¹ç¤¬ºÆ³«¤·¡¢1Ê¬25ÉÃ¤Î¤ß¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë°ÛÎã¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÅÓÃæ¤«¤éÂç±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Ê¡²¬¤ÏÁ°È¾41Ê¬¤´¤í¤ËÀèÀ©¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é±¦Â¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£5Ê¬¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢Íë¤¬ÌÄ¤ê»Ï¤á¤ë¤È¼ç¿³¤ÏÁ°È¾¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²°Æâ¤ËÆþ¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ë¤âÈòÆñ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸á¸å6»þ55Ê¬¤´¤í¤ËÃæÃÇ¤·¡¢Æ±7»þ38Ê¬¤ËºÆ³«¤·¤¿¡£