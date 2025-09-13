¡Ö¸ª½Ð¤·¤ÏÈ¿Â§¤À¤è¡¼¡×¥Æ¥ìÄ«Í¼Êý¤Î´é¡¢27ºÐ¿Íµ¤¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤¢¤¶¤È²á¤®¡×¡Ö¤ªÈ©¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡·§ËÜ¸©½Ð¿È¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£½µ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê(27)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¡£24Ç¯4·î¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÆüÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î°áÁõ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÇò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤È²á¤®¡×¡Ö¸ª½Ð¤·¤ÏÈ¿Â§¤À¤è¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÈþ¿ÍåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ª½Ð¤·¤¿¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÈ©åºÎï¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¿´¤¬ÏÂ¤ó¤À¤è¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÈ© ±ð¡¹ ¾Ð´é ¥Ô¥«¥¤¥Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¹»³¥¢¥Ê¤ÏË¡À¯Âç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉôÂ´¡£2021Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¥°¥Ã¥É!¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£24Ç¯4·î¤«¤éÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£