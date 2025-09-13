¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¤¬5²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼·ÑÂ³Ãæ¡¡ÂÇÀþ¤â½éÂÐÀï¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¤òÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤ë
¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê13Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È5Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Ä´¤Ê¾åÂô¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â140¥¥í¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÇÀþ¤ò¤Û¤ó¤í¤¦¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¡Ö0¡×¤òÊÂ¤ÙÂ³¤±¤¿¡£
¡¡4²ó¤Ï»Íµå¤ÈÌ£Êý¤Î¼ººö¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤ÆÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤âº£µ¨½éÂÐÀï¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¤«¤é¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¤ËÌµÆÀÅÀ¡£Î¾¥Á¡¼¥à°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£