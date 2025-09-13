¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×¤«¤é28Ç¯..à¼¡½÷á¤Î2Ç¯¤Ö¤êÉ×ÉØ¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃËÁ°¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ×¤ÈàÝàê¥¿¥¤¥à
¡¡1997Ç¯¤«¤é07Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¡¢¼¡½÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ýÈþº»¡£
¡¡É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÆ£¸¶°ìÍµ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ×ÉØ¤À¤±¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥¹¥¿¥Ð¡¡#¼¡½÷¤Î½¬¤¤»öÂÔ¤Á¡×¤òÉÕ¤±¡¢É×ÉØ¿åÆþ¤é¤º¤ÎÆü¾ï¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¶õ´Ö¤â¶õµ¤´¶¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤Ç¤¹♡¤ªÆó¿Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ±×¡¹ÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÄí¤Î¹¬¤»¤¬Êª¸ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃËÁ° ±ü¤µ¤ó¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ÄÆ±¤¸ÆàÎÉ¸©Ì±¤Î¸Ø¤ê¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡1997Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¡Ö°ËÅì²È¤Î¿©Âî¡×¤Ëà¼¡½÷á¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿»³¸ý¤Ï2014Ç¯¤ËÆ£¸¶¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢23Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£