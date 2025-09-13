福岡管区気象台は13日午後6時43分、大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第16号を発表した。福岡県では、14日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。14日夜のはじめ頃にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒を呼びかけた。

［気象概況］九州北部地方では、朝鮮半島にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は次第に南下し、14日にかけて対馬海峡に停滞する見込みです。このため、福岡県では、14日夕方にかけて断続的に、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合、大雨警報・洪水警報を発表する可能性があります。また、14日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。





［雨の予想］13日から14日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州地方60ミリ、筑豊、筑後地方50ミリ。13日午後6時から14日同6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内各地で150ミリ。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。