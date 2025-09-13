ºå¿À¡¦È«À¤¼þ¡Ö¡È¥¯¥½È«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡Ä¡×¡È¸ÅÁãµð¿Í¡É¤Ë¥á¥é¥á¥é¡ª¡©½éÂÐÀï¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À10¡½11µð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºòÇ¯12·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤éºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿È«À¤¼þÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¡È¸ÅÁã¡ÉÁê¼ê¤Ë½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÀÍ¥Àª¤Î5²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤òÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ç»°¥´¥í¡£´ßÅÄ¤Ë¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ãæ»³¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡²ó¤Þ¤¿¤®¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£±ºÅÄ¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç¾ë¤òÆó¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£2²óÌµ¼ºÅÀ¤È´ÓÏ½¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£¡Ö¡È¥¯¥½È«¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ïµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡ªÅê¤²¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£8Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¡È¸ÅÁã¡É¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢ÌöÆ°¤·¤¿¡£