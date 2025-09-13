¡Ú¥Î¥¢¡¦£Î¡Ý£±¡ÛÆ£ÅÄÏÂÇ·¤¬Àä¹¥Ä´¡¡À¬Ìð³Ø¤ò²¼¤·¤Æ³«Ëë£³Ï¢¾¡¡Ö¹Åç¡ª¡ª Âç¹¥¤¡ª¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¡Ê£±£³Æü¡¢¹Åç»º¶È²ñ´Û¡Ë¤Ç¡¢àÌî½Ãá¤³¤ÈÆ£ÅÄÏÂÇ·¡Ê£µ£´¡Ë¤¬À¬Ìð³Ø¡Ê£´£°¡Ë¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë£³Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤êÀÖ¤Þ¤à¤·¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¥´¥ó¥°¤È¶¦¤ËÀ¬Ìð¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÇ®Àï¤òÅ¸³«¡£¤À¤¬ÃæÈ×¡¢¾ì³°Àï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅ´ºô¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢À¬Ìð¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤éµÕÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÊá¤Þ¤¨¤ÆÈ¿·â¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀ¬Ìð¤ÈÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ìî½Ã¤Ï¡¢ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤È¤¿¤ÆÂ³¤±¤Ë¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÂÑ¤¨¤ë¤È¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¹ë²÷¤ËÆÍ·â¡£ºÇ¸å¤ÏÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Î¥Ó¡¼¥¹¥È¥Ü¥à¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÄÁ¤·¤¯¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤´Íè¾ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡££±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£±Æü¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î±ÊÅÄÍµ»ÖÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¶¤Ï¹Åç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£³£°Ç¯¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¹Åç¡ª¡ª¡¡Âç¹¥¤¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¾ìÆâ¤ÎÆ£ÅÄ¥³¡¼¥ë¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£