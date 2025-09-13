松本かれん＆桜庭遥花“PiKi”「着せ恋」喜多川海夢と特別コラボで「LARME」登場
【モデルプレス＝2025/09/13】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花によるユニット・PiKiが、9⽉17⽇発売の『LARME』 066 Autumn（株式会社LARME）に登場する。
【写真】松本かれん＆桜庭遥花、ゴシック風衣装で密着
◆PiKi「その着せ替え⼈形は恋をする」喜多川海夢と特別コラボ
『Kawaii Kaiwai』『88888888』など、TikTokでヒット中の話題のユニットPiKi が、『その着せ替え⼈形は恋をする』のヒロイン喜多川海夢と特別コラボ。描き下ろしとなるイラストでは、PiKiの⾐装をまとったアイドル⾵なビジュアルで登場している。“世界で⼀番かわいい世界”を、垣根を越えたスペシャルコラボレーションで届ける。
◆松本かれん＆桜庭遥花、さまざまなコスプレに挑戦
さらに2⼈は、さまざまなコスプレにも挑戦。仮想のゲームのキャラクターや、架空の漫画のキャラクターになりきって登場する。
なお今号には、希空、長浜広奈、原菜乃華、≒JOYメンバーらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】