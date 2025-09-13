川本笑瑠、希空、あいす（提供写真）

【モデルプレス＝2025/09/13】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が、9⽉17⽇発売の『LARME』 066 Autumn（株式会社LARME）に登場する。

【写真】辻ちゃん長女、初の妹を抱っこする姿

◆辻希美の長女・希空「LARME」初登場


同誌に初登場する希空。なえなのや古園井寧々などのLARMEモデルや、川本笑瑠（CUTIE STREET）、あいす（iLiFE!）など今をときめく⼈気アイドルたちとと共に、星座がテーマの対談に挑戦した。

なお今号には、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、長浜広奈、原菜乃華、≒JOYメンバーらも登場する。（modelpress編集部）

