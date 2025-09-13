「今日好き」おひなさま（長浜広奈）「LARME」初登場 私物のコスメ＆メイク法紹介
【モデルプレス＝2025/09/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」に参加していた長浜広奈が、9⽉17⽇発売の『LARME』 066 Autumn（株式会社LARME）に登場する。
【写真】「今日好き」おひなさまが「付き合う気満々」だった相手
“おひなさま”こと⻑浜が同誌に初登場。⾃他ともに認める“LARME顔”の⻑浜。そんな彼女の顔を⽇々作り上げている私物のコスメやメイク⽅法を全て教えてくれた。
なお今号には、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、希空、原菜乃華、≒JOYメンバーらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
