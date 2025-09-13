瀋陽新松機器人自動化の産業ロボット生産工場。（８月２７日撮影、瀋陽＝新華社記者／周華）

【新華社瀋陽9月13日】中国遼寧省瀋陽市の産業発展を代表する2カ所の主要企業、ロボットメーカーの瀋陽新松機器人自動化と、ドイツ自動車大手BMWと華晨汽車集団の合弁企業、華晨宝馬汽車（華晨BMW）の里達工場をこのほど、ロシア人動画配信者のロジャー（羅傑）さんが訪れた。

瀋陽新松機器人でロジャーさんは、自動化物流ロボットが工場と倉庫を行き来し、人に代わって効率的に稼働する姿を撮影した。効率的で安定的に作業する車体溶接ロボットは、現代自動車製造に欠かせない存在となっている。

瀋陽市鉄西区の華晨宝馬汽車里達工場。（８月２６日撮影、瀋陽＝新華社記者／李鋼）

華晨BMW里達工場ではロボットが並ぶ巨大な作業場に立ち、全長18キロを超える自動車生産ラインが精密に稼働する様子に圧倒され、「まるで3025年に来たようだ」と驚いた。同工場は、ハイエンド製造業の代表であるとともに、地域経済を支える重要な原動力となっている。

ロジャーさんは今回の訪問で、外国人動画配信者の視点を通じて、瀋陽ひいては中国製造業のスマート化の進展を生き生きと伝えた。カメラが捉えた驚きの光景は、効率的で精密かつ環境に配慮したスマート工場こそが、中国製造業の未来の核心であることを示していた。（記者/張逸飛、武江民、劉芸淳）