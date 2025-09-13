◆明治安田Ｊ２リーグ▽第２９節 札幌１―５いわき（１３日、大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２札幌が今季ワーストに並ぶ５失点で、３試合ぶりの黒星を喫した。ホーム・いわき戦は前半２９分、ＭＦ白井陽斗（２５）の今季２得点目のゴールで先制した。しかし同３６分、ＭＦ荒野拓馬（３２）が相手への危険なタックルとの裁定で一発退場すると、流れが変わる。同４４分にＣＫから同点とされると、後半２分に逆転を許した。

数的不利の中、反撃を試みるも、同５分にＦＷマリオセルジオ（３０）が倒れている相手を故意に踏んだ反則で一発退場。９人対１１人となり、失点を重ねていった。

１―５の敗戦にも１万１０００を超える観衆からは拍手が沸き起こり、対照的に審判団には大きなブーイングが飛んだ。試合中は抗議を重ねた柴田慎吾監督（４０）だったが「レフリングに関しては僕は言う立場ではない」と言い訳はせず。試合後は「終わったこと。色んな感情はあると思うが、残り９試合、勝ち点３をとり続けるために、しっかり顔を上げていこう」と選手を鼓舞。プレーオフ圏との差を縮めることはできなかったが、次戦以降も前だけを向いていく。