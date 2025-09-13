Æü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¸Å²°È¯3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¤ò¤´¾Ò²ð¡Ú¥Ð¥ê¥µ¥ó#58¡Û
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¥é¥¤¥Ö¥·ー¥ó¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê¡¢THE FIRST TIMESÆÈ¼«¤Î¼èºà¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿²»³Ú¶È³¦¿Í¤«¤é¸«¤¿¿·¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è ¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ùµ»ö°ìÍ÷¡Û
¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ï¤³¤Á¤é
Instagram¡§https://www.instagram.com/bari3_music/
TikTok¡§
º£²ó¤Ï¡¢Æü¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì¾¸Å²°È¯3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¢£¡Ö»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¢£²»³Ú¶È³¦¿Í¤Ï¡Ö»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡×¤Î¥³¥³¤ËÃíÌÜ
¢£¡Ö»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡×¼ê½ñ¤¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¡×¥á¥ó¥Ðー
¤ê¤ª¤ó¡ÊBa. / Vo.¡Ë
¤¿¤¤¤Á¡ÊGt. / cho.¡Ë
¤Ê¤ª¡ÊDr.¡Ë
¢£¡Ö¥Ð¥ê¥µ¥ó¡×Ã´Åö¥á¥â
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í ¤â¤¦Èè¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍ¤Êü¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à²ÎÀ¼¤ÎÌÓÉÛ¤ò·È¤¨¤¿¥Üー¥«¥ë¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤²»¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¥®¥¿ー¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ç¸ª¤ò¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥à¡£
¥Òー¥ê¥ó¥°·Ï¤Î¥Òー¥íー¡©ÀïÂâ¥â¥Î¤Ç¤¤¤¯³Î¼Â¤Ë¥°¥êー¥óÃ´Åö¤Ç¤¹¤Í¡£
¿´¤òÌþ¤¹²ÎÀ¼¥Óー¥à¡¢¾Ð´é¹¤¬¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Óー¥È¥¬ー¥É¡¢É¬»¦µ»¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡£
»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î³èÌö¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡£
Ã´Åö¥¤¥Á¥ª¥·³Ú¶Ê¤Ï¤³¤Á¤é
1st Album ¡ØÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Çºé¤¯¡Ù¼ýÏ¿¡ÖÆü¡¹¡×: https://linkco.re/cvFdd8Ct?lang=ja
»êÊ¡¤Ý¤ó¤Á¤ç OFFICIAL
LitLink¡§https://lit.link/shifukuponcho?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAadD3Q2gzZxN7ucmmhKD9FIYwbCGfy0Siq3WMv7pCvBfynGcDcSwsYytdEWiiw_aem_1AhdVrmNdql1KzYSJnabfQ
YouTube¡§
Instagram¡§https://www.instagram.com/shifuku_poncho/
X¡§https://x.com/shifuku_poncho
TikTok:
¡ÚÁ°²ó¤Î¡Ø¥Ð¥ê¥µ¥ó¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é¡Û