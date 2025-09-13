NOAが、5周年イヤー第3弾シングルとなる新曲「Just Say It」を9月14日に配信リリースする。

同楽曲は、本日9月13日に横浜BUNTAIで開催されたアーティストデビュー5周年を記念したスペシャルライブ『NOA 5th Anniversary Special Live “LiGHTS”』にてサプライズパフォーマンスされたもの。伝えられなかった“好き”という思いが胸に残りながらも、最後には相手の幸せを願う優しさが響く切ないラブソングとなっている。

また、爽やかで心地良いトラックとNOAの優しい歌声が、夏の終わりに近づく儚さを感じさせる、聴く人の心にそっと寄り添う楽曲に。NOA、SARVRL、KIYOKIという新たな制作チームで臨む意欲作となっている。なお同楽曲は、NOAが自身のオフィシャルTikTokで数日前に一部を投稿していた。

さらに、昨年に続きビルボードライブ横浜、大阪、東京、3カ所公演の開催も発表された。加えて、2026年の年明けには大阪、名古屋、仙台、東京、合計4カ所5公演にわたる『NOA HALL TOUR 2026』の開催も決定している。詳細情報はオフィシャルHPやSNSへ。

・NOA コメント（新曲「Just Say It」について）

夏の終わりに感じる切なさ、そして「好きだけど諦める」想いを込めた一曲です。この曲が、これから始まる季節を少しでも鮮やかに彩ってくれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）