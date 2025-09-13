¹À¥¤¹¤º¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢½é¥È¥í¥ó¥ÈË¬Ìä¡¢´ÆÆÄ¤Ï¸¶ÇúÍî¤È¤·¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤È¤Î´Ø·¸Ê¹¤«¤ì¡Ö²¶¤ËÊ¹¤¯¡©¡×
¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè50²ó¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤Ë¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤È»²²Ã¤·¤¿¡£¼ç±é¤ÎÆü±Ñ¹çºî±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ø½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ï¾å±ÇÁ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¾å±Ç¸å¤ÎQA¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿5·î¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£¹À¥¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥È¥í¥ó¥È¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤È¤¹¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊÁ¤ä¡¢·à¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»Ñ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖQ¡õA¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±Ô¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾¾²¼¤Ï¡ÖËÍ¤â½é¤á¤Æ¥È¥í¥ó¥È¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºµ¤¸õ¤¬¤¹¤´¤¯²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢½ë¤¹¤®¤º´¨¤¹¤®¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Îµ¤¸õ¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾å±Ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆQ¡õA¤Ç¤â¡¢±Ç²è¤ä·Ý½Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢»×¤Ã¤Æ¤È¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ë¤â±Ñ¸ì¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî´ÆÆÄ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Î´®Ç½¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¤Ë´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¡Ê70¡Ë¤Î¡¢1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿50Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤¬ÉñÂæ¡£¹À¥¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±Ù»Ò¤Ï¡¢Ä¹ºêºß½»»þÂå¤Ë¸¶Çú¤ò·Ð¸³¤·Àï¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î¡¢80Ç¯Âå¤Î±Ù»Ò¤ÏµÈÅÄÍÓ¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ù»Ò¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¥Ë¥¤¬¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·ºî²È¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¿ôÆü¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤ëÄ¹ºê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÆæÂ¿¤½÷À¡¦º´ÃÎ»Ò¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¾¾²¼¤Ï±Ù»Ò¤ÎÉ×¤Ç½ýáØ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤¡Ë·³¿Í¤ÎÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£
Q¡õA¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¶Çú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Ê¤¢¤È¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê¼ÁÌä¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤è¤¦¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Î¼ÁÌä¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¹À¥¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤È¡¢°Û¹ñ¤ÎÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Î´¶À¤È¤«´¶³Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ìò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯ÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ø¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢ÆüËÜ¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬³°¹ñ¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Î°Õ¸«¡Ø²æ¡¹¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡Ø²æ¡¹¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦²óÅú¤Î»ÅÊý¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤Åú¤¨Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÁÌä¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¤«´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡Ø¡Ê¸¶Çú¤òÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¤½¤ì¡¢²¶¤ËÊ¹¤¯¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¹À¥¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¼ÁÌä¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ÊQ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¡Ë¶á¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦»ëÌî¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¾¾²¼¤â¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¸¶Çú¤Î¡ËÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ¿Ê¬¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ã¤ÆÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¡Ê¿¼¤¯¡Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£100%Èï³²¼Ô¤À¤±¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£