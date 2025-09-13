YOASOBIが、2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディング主題歌を担当する。

本情報は、本日9月13日に開催された『Aniplex Online Fest 2025』にて、同作の声優を務める山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）の2名が登壇し、アニメ作品第1弾ビジュアルとともに発表されたもの。主題歌決定に際して、YOASOBIは「お話の始まりと終わり、そのどちらもを通してこの作品に花を添えられるよう精一杯努めさせていただきます。」とコメントしている。

『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）で連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーとなっており、日本をはじめアジア各地でドラマ化されている。

・YOASOBI コメント

この度TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとエンディングテーマの両方を担当させいただくことになりましたYOASOBIです。本当に光栄なお話、身に余る思いです。沢山の方の青春に寄り添い、今も沢山の方に愛されている『花ざかりの君たちへ』この物語の世界に、今この令和の時代にまた触れられること、私たちYOASOBIもとても楽しみにしております。お話の始まりと終わり、そのどちらもを通してこの作品に花を添えられるよう精一杯努めさせていただきます。

（文＝リアルサウンド編集部）