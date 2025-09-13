NMB48和田海佑 1st写真集より、セクシーなバニーガール衣装姿＆黒ランジェリーカット公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NMB48の和田海佑が10月15日に発売するファースト写真集（タイトル未定）より、先行カット第2弾が公開された。

■大人の色香をたたえたあらたな一面を披露

このたび初解禁となったのは、セクシーなバニーガール衣装を身にまとったカットと、黒の下着姿でニュアンスを含んだ表情でたたずむショットで、大人の色香をたたえたあらたな一面を披露。

いつになくセクシーな2枚は、写真集への期待感がさらに高まる印象的なカットとなっている。

■東京・大阪での発売記念イベント開催決定

本書の発売記念イベントの開催が決定。10月18日に大阪・梅田の蔦屋書店、10月25日に東京・ブックファースト新宿店、11月16日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで本書のお渡し会が行われる。

■【画像】先行カット第2弾

■【画像】解禁済みカット

■書籍情報

2025.10.15 ON SALE

NMB48和田海佑写真集『タイトル未定』

撮影：西村康

■関連リンク

発売記念イベントの詳細はこちら

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8724

和田海佑 OFFICIAL X

https://x.com/MYUMYU_48

和田海佑 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/__pupu48__/?hl=ja

NMB48 OFFICIAL SITE

http://www.nmb48.com/