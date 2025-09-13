NMB48和田海佑 1st写真集より、セクシーなバニーガール衣装姿＆黒ランジェリーカット公開
NMB48の和田海佑が10月15日に発売するファースト写真集（タイトル未定）より、先行カット第2弾が公開された。
■大人の色香をたたえたあらたな一面を披露
このたび初解禁となったのは、セクシーなバニーガール衣装を身にまとったカットと、黒の下着姿でニュアンスを含んだ表情でたたずむショットで、大人の色香をたたえたあらたな一面を披露。
いつになくセクシーな2枚は、写真集への期待感がさらに高まる印象的なカットとなっている。
■東京・大阪での発売記念イベント開催決定
本書の発売記念イベントの開催が決定。10月18日に大阪・梅田の蔦屋書店、10月25日に東京・ブックファースト新宿店、11月16日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIで本書のお渡し会が行われる。
■【画像】先行カット第2弾
■【画像】解禁済みカット
■書籍情報
2025.10.15 ON SALE
NMB48和田海佑写真集『タイトル未定』
撮影：西村康
■関連リンク
発売記念イベントの詳細はこちら
https://www.wani.co.jp/event.php?id=8724
和田海佑 OFFICIAL X
https://x.com/MYUMYU_48
和田海佑 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/__pupu48__/?hl=ja
NMB48 OFFICIAL SITE
http://www.nmb48.com/