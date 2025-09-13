photo : Kazumi Oda

スピーカー、ヘッドフォンとして大人気のマーシャル。あのロックを象徴するロゴのルーツは、イギリス、ロンドン郊外のギター・アンプ工場にあった。

ただいま、マーシャル巡礼〜ロード・ムービー編もギズモード・チャンネルで公開中！

~~~~~~~~

羽田を離れる飛行機の窓から東京湾のきらめきを眺めながら、僕は妙に心が落ち着かなかった。

今回の旅は特別だ。ロンドンへ向かう目的はあの老舗オーディオブランド、マーシャルグループに招かれたからだ。

マーシャル――それは僕にとって、色褪せることのない青春の象徴であり、ロックそのものだった。

Photo : Kazumi Oda

マーシャルを創設したジム・マーシャルという男をご存知だろうか。僕は二十年以上前、彼が来日した時にインタビューしたことがある。

まだ無名で駆け出しだった僕が担当したのは、バンド活動を夢見る若者向けの音楽誌の記事だった。すでに伝説的な存在となっていた彼は、僕に対して優しい微笑みを浮かべ、穏やかな口調で一つ一つ丁寧に答えてくれた。その温かな雰囲気と静かな声のトーンは、今でも鮮やかに記憶に残っている。

卓越したドラマーであり指導者でもあったジムは、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのミッチ・ミッチェルにドラムを教え、ザ・フーのピート・タウンゼントのリクエストに応じて、ドラムの生音にも負けないパワフルなサウンドを可能にする「マーシャルアンプ」を開発した人物だった。

Photo : Kazumi Oda

しかし「ラウド・サウンドの父」と呼ばれながらも、彼はいつも穏やかで物静かなジェントルマンだった。

英国ブランド「マーシャル」の歴史はギターアンプからはじまった

翌日、僕はロンドンからバスに揺られて2時間、マーシャルアンプ工場のあるミルトンキーンズを訪れた。そこはロックの騒々しいイメージとは裏腹に、静かな田園が広がる平和な場所だった。

Photo : Kazumi Oda

マーシャルの工場はガラス張りのモダンな建物で、初めて目にしたとき少しばかり意外に感じた。しかし、そのガラスに映り込む薄曇りのロンドン郊外の空やくすんだスモーク・グリーンの風景は、僕が長年心に抱いていたUKロックの聖地そのものだった。

Photo : Kazumi Oda

工場の入り口には創業60周年を祝うパネルが飾られ、隣には1923年に生まれ、2012年に世を去ったジム・マーシャルの写真が飾られていた。それは伝説の三段積みアンプのキャビネットに描かれたものだった。

僕はその前で足を止め、静かな微笑みを浮かべるジムの顔をじっと眺めた。彼が創りだした音がいかに多くの人々の胸を震わせてきたか、その重みを改めて感じていた。

Photo : Kazumi Oda

工場内に足を踏み入れると、アンプキャビネットを仕上げる職人たちの静かな集中力に引き込まれた。

マーシャル特有の、シボの入った天然皮革を丁寧に広げ、木製のフレームに一つひとつ鋲を打ち込んでいく。その緻密で滑らかな動きには、一切の無駄がなかった。特に年配の職人の手さばきはまさに芸術的で、僕は時が止まったかのようにじっとその指先を見つめ続けていた。

彼らは誰一人、安全手袋を使っていない。ケガなどするはずもない――そんな自信と誇りが、彼らの静かな動作から伝わってくるようだった。彼らにとって、素手でなければ伝わらない微妙な感触やニュアンスがあるのだろうと僕は感じていた。

photo : Kazumi Oda 今なお、ギターアンプは真空管を使ったモデルが生産されている。

創業者「ジム・マーシャル」を知る男

Photo : Kazumi Oda

「スティーブ・ヒルだ」と自己紹介した男は、この工場に四十年勤めているという。彼に昔、ジム・マーシャルにインタビューしたことを伝えると、スティーブは温かい眼差しを浮かべて言った。

「ジムはいつだって穏やかで、いつもミュージシャンたちのことを考えていたよ」

僕らはしばらく静かな工場の片隅で、ジムのことを語り合った。

Photo : Kazumi Oda

工場の一角に設けられた特設スペースには、歴代のミュージシャンたちがサインしたアンプが並んでいた。ガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュに並んで、僕の目を引いたのはザ・ジャム、ポール・ウェラーのサインだった。その前で足を止めた瞬間、まるで過去の時間が僕の前でゆっくりと巻き戻されるような感覚を覚えた。

英国の高級ギターショップで体感した「マーシャル」の痕跡

Photo : Kazumi Oda

ロンドンに戻り、ジムが最初に開いた店があった街を訪れた。時が止まったような佇まいのレコードショップやギターショップが並ぶその通りは、どこか懐かしい空気が漂っていた。「Regent Sounds」という店に足を踏み入れると、若き日のローリング・ストーンズがそこでリハーサルを行なったという伝説の空気感が静かに僕を迎えた。

Photo : Miho Fukuda

英国特有の洒落たギターショップの内装は、日本の店とはまるで違い、ビンテージ家具店のようだった。

「この白いギター、試奏してもいいかな？」

無愛想な店員からリッケンバッカー「360」を受け取り、耳でチューニングを整え、奥に佇むマーシャルアンプにプラグインする。「E」のコードを響かせた瞬間、音が時を超えて何かを語りかけてくるような気がした。

Photo : Kazumi Oda

「いい音だろう」。いつしか店員は微笑みながら言った。

「マーシャルというとラウドな歪みを連想するだろうけど、クリーンサウンドも素晴らしいんだ」

その短い会話で僕らは急速に打ち解けた。マーシャルという音楽の魔力が、確かにそこにはあった。

photo : Kazumi Oda ｢Regent Sounds｣、背後のドアのむこう、がらんとした倉庫のようなスペースでストーンズがバンド練習をしたという。

やれやれ、ロンドンとマーシャルは切っても切れない関係だ...

Photo : Kazumi Oda イギリスを代表するレコードレーベル「ROUGH TRADE」のレコードショップ。マーシャルはここをさまざまな形でサポートしている。

Photo : Kazumi Oda

Photo : Kazumi Oda 1700年創業、1876年再建の「The Old Blue Last」。ここでは、週1回の｢Marshall Day｣というライブショーケースをマーシャルはサポート。

Photo : Kazumi Oda

旅の終盤、レコードショップ＆ライブスペース「ROUGH TRADE EAST」とショーディッチを代表する歴史あるパブ「The Old Blue Last」でライブを楽しんだ。伝統と現代が静かに交錯するその空間は、マーシャルの精神を象徴するようだった。

「UKロックを愛するファンにとって、これ以上にブリティッシュな空気を味わえる場所はあるだろうか？」

僕はふと心の中で問いかけた。

「今まさに、その空間の真ん中に自分は立っている」

そのことが、静かな喜びとなって胸に広がっていた。

Photo : Kazumi Oda

Photo : Kazumi Oda

Photo : Miho Fukuda

旅の最後には、マーシャルの新製品となるサウンドバー「Heston 120」を聴いた。

Photo : Kazumi Oda

映画館にいるような音響が僕を包み込んだ。「何を聴きたい？」というスタッフの問いに、僕はザ・フーの「マイ・ジェネレーション」を選んだ。

かつてジムが語ったピート・タウンゼントとの逸話を心に刻みながら。

若手ミュージシャンの兄貴分のような存在であり、優れた電気技術者だったジム。一方、激しいステージアクションとは対照的に、普段は知的で穏やかなピート。1960年代の「スウィンギング・ロンドン」を舞台に、理想的なギターアンプを夢見ながら静かに語り合う二人の姿が、僕の頭の中で鮮やかに蘇ってきた。

Photo : Kazumi Oda

Photo : Kazumi Oda

僕はゆっくりと息を吐きながら、マーシャルというブランドが今もなお、変わらぬ輝きを放ち続けていることを静かに感じていた。

Photo : Kazumi Oda

ロンドンを去る飛行機の中で、僕は再びジム・マーシャルの優しい微笑みを思い浮かべていた。この旅は、僕にとって静かで深い余韻を残す小さな巡礼となったのだ。

伝説のマーシャル｢Heston 120｣お披露目 in 英国。工場からライブハウスまですべて満喫

Marshall ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Monitor III A.N.C ブラック 連続再生70時間/通話対応 【国内正規品】オーバーイヤーヘッドホン 54,980円 Amazonで見る PR PR

Marshall ワイヤレスオンイヤーヘッドホン Major V ブラック Bluetooth / 連続再生100時間 / Qi充電対応/通話対応 【国内正規品】 22,980円 Amazonで見る PR PR

Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Emberton III ブラック&ブラス 連続再生32時間/IP67防水仕様/小型/急速充電 【国内正規品】 28,980円 Amazonで見る PR PR

Source: Marshall Official Website