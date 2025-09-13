繊細なタッチで水を触る姿は、まさに職人そのもの。話題となっている投稿は記事執筆時点で139万再生を突破し、投稿には「テレビで一生こういう動画だけ流すチャンネルほしい」「手が短くて愛おしすぎます」といった声が集まっています。

【動画：バケツに入った水を触って遊ぶ猫を見ていると……】

ことらくんは水遊びに夢中

TikTokアカウント「ことら」に登場したのは、キンカロー(マンチカン×アメリカンカールのミックス)の「ことら」くん。水遊びが大好きで、たぬきみたいな見た目と短いおててがチャームポイントの男の子です。

ある日、飼い主さんが様子を伺うと、バケツに入った水で遊んでいたということらくん。水の中に手を突っ込むことはせず、水面を触って波の動きを楽しんでいたといいます。

真剣な目つきで水遊びをしていますが、どうしても目に入ってしまうのが、その可愛いおてて。短いおててで水をチャプチャプしており、可愛すぎてたまりません！

水遊びは慎重に

その後も楽しそうに水遊びをしていたことらくんですが、次の瞬間、まさかの事態に。なんとバケツに身を乗り出し過ぎて、そのままバケツの中に落ちてしまったのだそうです。

幸い、体全体が落ちることはなく、何とか難を逃れたことらくん。ただ、とても驚いた様子を見せていたといいます。水遊びは危険もいっぱいなので、人間も猫ちゃんも注意が必要ですね。

職人のような優しい手つき

水に落ちてしまったことらくんですが、その後も職人のような手つきで水遊びを楽しんでいたそう。水の揺れや動きが気になるのか、目を凝らして水を見ていたようで、好奇心旺盛なことらくんの水遊びは、まだまだ終わりそうにありません。

投稿は、TikTokにて15万件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。優しい手つきで水遊びをすることらくんに、心を掴まれた視聴者の方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「短いお手々でチャパチャパやってるの可愛すぎる」「落ちたの可愛すぎるw」「落ちたの急にドジムーブでかわいい」「仕事の疲れ吹っ飛びました」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ことら」では、小さくてとっても可愛らしいことらくんの日常の様子が投稿されています。

ことらくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ことら」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。