◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

陸上世界選手権のオープニングを飾った男女35キロ競歩。男子では6年ぶり2度目の出場となった勝木隼人選手が、2時間29分16秒で銅メダルを獲得しました。

序盤から3大会連続出場の川野将虎選手とともレースを引っ張った勝木選手。中盤以降は川野選手、D.フルタド選手(エクアドル)と三つ巴の展開となります。

この場面で川野選手から「もう3人に絞られたよ」と声を受け、気持ちが楽になったという勝木選手は、26キロ付近でフルタド選手に先行されますが、諦めずに前を追い続け、最後は3位でフィニッシュ。

レース後、「どっちが表なんですかね」となれない様子でメダルを掲げると、「色は悔しいです」と率直に想いを述べました。

日本の競歩界では、2015年北京世界選手権で谷井孝行さんが銅メダルを獲得して以降、日本勢は今回の勝木選手で6大会連続となるメダルを獲得。「日本の競歩の伝統を守る上でも大事だったと思うので、すごくよかったと思います」と自らを称えました。

22年アジア大会に出場後は代表から遠ざかるなど、苦労も多かった勝木選手。34歳での表彰台に、「本当に長かったですからね。ずっと(メダルを)取れなくて。ドーハ世界陸上、東京五輪と暑い気候で、期待されていたんですけど…。しばらく代表から外れていたので、この数少ないチャンスに代表になれて、メダルを獲得することができてすごくほっとしています」と想いを噛みしめました。

これで日本は今大会1つ目のメダルを獲得。「1種目目の決勝種目なので、あんなおじさんにできるんだったら、(自分も)できるんだって思ってもらえたらうれしいです」と日本勢へエールを送りました。