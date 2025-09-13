東京GBデザインのエポスカードが誕生！ 9/27にはイベント開催

大同生命SV.LEAGUE MENの東京グレートベアーズは12日、「東京グレートベアーズエポスカード」のデビューを発表した。クラブ公式サイトが伝えている

株式会社エポスカードが発行するクレジットカードである「エポスカード」の東京GBデザインが、9月26日（金）にデビュー。デザインは近日公開予定としている。

今回、カードのデビューと2025-26シーズンの開幕に伴い、9月27日（土）に渋谷モディで2025-26シーズン開幕直前応援イベントを開催することが決定した。

当日は11:00～15:30にかけて、2025-26シーズンのポスターを500枚限定で販売。 本イベントの参加エントリーはチケット申し込みサイト「マルイのイベント」で可能となっており、9月16日（火）17:00から申し込み開始予定としている。

また当日、会場で「東京グレートベアーズエポスカード」に新規で入会した方は特典として、本来3,300円のポスターを2,000円引きで購入できるほか、選手からのポスターお渡し会にも参加可能とのこと。ポスターお渡し会は当日の16:00～18:00に30分ごと、4回に分けて行われる。さらに、ポスターお渡し会に参加した方の中からランダムで50名に、サイン入りポスターが当たるチャンスも。なお、すでにエポスカードを所持している方は抽選での参加となる為、注意が必要だ。