「陸上・世界選手権・女子１５００メートル予選」（１３日、国立競技場）

日本記録保持者の田中希実（２６）＝ニューバランス＝は、４分７秒３４で１組１０着に終わった。各組６着までの準決勝進出を逃した。

レース後「やっぱり今の私の実力では厳しかった部分が大きい。私の実力では堂々としたレース運びができないし、あのペースのときに余裕を持って走ることができないことに弱さを感じた。ラストも自分の力を出し切っているつもりだが、出し方も分からないところがあると思う」などと話した。

ラスト１周まで集団がばらけず、田中は残り１００メートルを切っても前の選手を抜くことができなかった。２１年東京五輪は無観客だったが、この日は５万人の大観衆。「スタートラインに着くまですごく幸せな時間を味わえた。練習中、あきらめそうになったときも、最後まで動かしきるということを大事にできた。そこは私自身が私自身に負けなかったと思う。そこの域に到達させていただいたのは、たくさんの人のおかげ、見に来て下さった人のおかげでもある」と感謝した。一方で「ただ、いくら私が私に負けなくても、ほかの人に負けてしまっていたら意味がない。順位やタイムは全然伴っていないので、悔しいっていう言葉で表せない気持ち」と思いを明かした。

今季は前半から、例年以上に国際大会に出場してきた。ダイヤモンドリーグに加え、グランドスラムにも唯一の日本人として参戦。「とにかく挑み続けるシーズンだった。世界のトップと同じ活動をさせていただいたと思っている。取り組みや、出るレースに見合ってないことの方が多かったが、一度経験したことによって、世界陸上に向けては心身ともに良い準備ができた」と手応えもあった。

同じ国立競技場で行われた２１年東京五輪は８位入賞。それから４年がたつ今大会では「集大成というよりは、苦しんできたことが何に結び着くのか自分で見届けたい。結果を出したいとは思っているけど、これからを見据えている分、収穫なのか、課題なのか、今の私に必要なものが与えられる機会になるんじゃないかな」と語っていた。