◇陸上 世界選手権東京大会 男子棒高跳予選（2025年9月13日 国立競技場）

男子棒高跳び予選が行われ、五輪と世界選手権2連覇中の世界記録保持者、アルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）が5メートル55センチをクリア。余裕のパフォーマンスに国立競技場がどよめいた。

5メートル80センチをクリアないし12位以内の選手が決勝に進む条件の中、4番目に登場したデュプランティス。5メートル40センチをパスし、5メートル55センチをマーク。軽々とバーを跳び越え、会場の観客を盛り上げた。

このシーンに、ネット上では「デュプランティスの跳躍すげえ…！」「高すぎてやばい」「異次元すぎるだろ」「凄すぎて笑っちゃう」「余裕でクリアしてびっくりした」などの書き込みが見られた。

デュプランティスは、今年8月に開催されたハンガリーGPで6メートル29の世界新記録をマーク。自身が6月にマークした記録を1センチ更新し、通算で13度目の世界記録更新となった。今大会でのデュプランティスの予選突破、世界記録更新に期待がかかる。