『黄泉のツガイ』2026年放送決定でPV公開 キャスト発表で小野賢章・宮本侑芽・中村悠一・久野美咲
テレビアニメ『黄泉のツガイ』が2026年に放送されることが決定した。あわせて主要キャスト情報が発表され、ユル役を小野賢章、アサ役を宮本侑芽、デラ役を中村悠一、ガブちゃん役を久野美咲が担当する。
【動画】キャラ声あってる！公開された『黄泉のツガイ』映像
原作漫画は2021年12月より『月刊少年ガンガン』にて連載中で、穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、村に隠された秘密を描くストーリー。山奥の小さな村落で暮らす少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていたが、ユルの双子の妹・アサは、なぜか村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしていた。それはまるで幽閉されているかのように…。
『鋼の錬金術師』で知られる作者・荒川氏が、同誌に新連載をスタートさせたのは約11年ぶりで、連載開始時は話題となった。
本作の主人公で山を熟知し、弓の腕に秀でた狩人の少年・ユル役は小野、ユルの双子の妹である眼帯の少女・アサ役を宮本、飄々とした、親しみやすい行商人・デラ役を中村、三つ編みとフードが印象的な、小柄な少女・ガブちゃん役を久野が演じる。
キャスト解禁とあわせて、初のキャラクターボイスを聴くことができる＜キャスト解禁PV＞も公開。物語の始まりを予感させる厳かで壮大な音楽とともに、ユル、デラ、アサ、ガブちゃんが次々に登場し、「心配すんな、お前を守ってやる」、「そういう事か。悪趣味」といった期待が高まる印象的なセリフが盛り込まれ、キャラクターたちの息遣いを鮮やかに伝える映像になっている。
■イントロダクション
スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！
「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のテレビアニメ化決定！
国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて大好評連載中のシリーズ累計400万部を突破する本作が、待望のテレビアニメ化決定！
謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。
息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。
■スタッフ
原作：荒川弘（掲載 月刊『少年ガンガン』スクウェア・エニックス刊）
監督：安藤真裕
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：新井伸浩
音楽：末廣健一郎
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
■小野賢章（ユル役）コメント
TVアニメ『黄泉のツガイ』にて、ユルの声を担当させて頂くことになりました小野賢章です。まさか自分が荒川先生作品に参加できる日が来るとは夢にも思いませんでした！アフレコは既に始まっていますが、キャスト、スタッフさんの気合いの入り方をヒシヒシと感じる、緊張感があってとても楽しい収録です。原作の良さをそのままに、さらにパワーアップした物を届けられるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！
■宮本侑芽（アサ役）コメント
アサの声を担当します、宮本侑芽です！この挨拶をできていることがとっても嬉しいです。オーディションの要項をいただいてから作品に触れて、ストーリーの厚さ、設定の面白さ、各キャラクターの魅力に魅了されていきました。同時に私自身も、今作のアニメ化が決まっていることにワクワクしていました。
沢山のキャラクターが出てくるので、どんな役であっても携われたら...という気持ちと、どうしてもアサを演りたいという気持ちが交錯する中、合格の結果をいただいた時はあまりにも嬉しくて、1人で焼肉に行きました！！！幼い頃から大きな存在で、憧れている小野賢章さんと作品作りをできることもとっっっっても嬉しいです！任せていただいたからには、丁寧に、無我夢中に、頑張ります。よろしくお願いいたします！
■中村悠一（デラ役）コメント
デラ役を務めさせて頂きます、中村悠一です。
荒川先生の作品では『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のグリード役以来の参加となりますが、今回のデラも、グリード同様どこか兄貴分的な要素を感じさせるキャラクターで…あったりなかったりするかもしれません（笑）。
本作『黄泉のツガイ』は、そのタイトルにもある通り「ツガイ＝番（つがい）」が物語の重要な鍵となっています。二つの存在が組となることを指していますが、思えば『ハガレン』でも“等価交換”のように、対になる概念が大きなテーマでした（厳密には意味合いは少し異なりますが…）。もしかすると、荒川先生の中には「対を成すもの」への特別な思いがあるのかもしれません。
原作をご存じの方には、アニメならではの“動き・声・音楽”が加わった新しい魅力を楽しんでいただけると思います。また、アニメから本作に触れる方は、もし惹かれたらぜひ原作にも触れてみてください。アニメと原作、それぞれのツガイとして互いに補い合う関係で楽しんでいただければ幸いです。
■久野美咲（ガブちゃん役）コメント
ガブちゃんの、歯を出して笑う顔が、個人的にとても好きです。そんなガブちゃんを演じられて、とても嬉しいです！独特な異彩を放っているガブちゃんを表現できるよう、全力で演じたいと思っています。アフレコ中も、この作品の世界観に魅了され続けています。皆さまに楽しんでいただけるよう、キャストの一員として頑張りますので、よろしくお願いいたします！
【動画】キャラ声あってる！公開された『黄泉のツガイ』映像
原作漫画は2021年12月より『月刊少年ガンガン』にて連載中で、穏やかな村に浮かぶ不自然な謎、村に隠された秘密を描くストーリー。山奥の小さな村落で暮らす少年のユルは、野鳥を狩り、大自然の中で静かに暮らしていたが、ユルの双子の妹・アサは、なぜか村の奥にある牢の中で「おつとめ」を果たしていた。それはまるで幽閉されているかのように…。
本作の主人公で山を熟知し、弓の腕に秀でた狩人の少年・ユル役は小野、ユルの双子の妹である眼帯の少女・アサ役を宮本、飄々とした、親しみやすい行商人・デラ役を中村、三つ編みとフードが印象的な、小柄な少女・ガブちゃん役を久野が演じる。
キャスト解禁とあわせて、初のキャラクターボイスを聴くことができる＜キャスト解禁PV＞も公開。物語の始まりを予感させる厳かで壮大な音楽とともに、ユル、デラ、アサ、ガブちゃんが次々に登場し、「心配すんな、お前を守ってやる」、「そういう事か。悪趣味」といった期待が高まる印象的なセリフが盛り込まれ、キャラクターたちの息遣いを鮮やかに伝える映像になっている。
■イントロダクション
スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！
「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のテレビアニメ化決定！
国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊『少年ガンガン』にて大好評連載中のシリーズ累計400万部を突破する本作が、待望のテレビアニメ化決定！
謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。
息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。
■スタッフ
原作：荒川弘（掲載 月刊『少年ガンガン』スクウェア・エニックス刊）
監督：安藤真裕
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン：新井伸浩
音楽：末廣健一郎
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
■小野賢章（ユル役）コメント
TVアニメ『黄泉のツガイ』にて、ユルの声を担当させて頂くことになりました小野賢章です。まさか自分が荒川先生作品に参加できる日が来るとは夢にも思いませんでした！アフレコは既に始まっていますが、キャスト、スタッフさんの気合いの入り方をヒシヒシと感じる、緊張感があってとても楽しい収録です。原作の良さをそのままに、さらにパワーアップした物を届けられるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします！
■宮本侑芽（アサ役）コメント
アサの声を担当します、宮本侑芽です！この挨拶をできていることがとっても嬉しいです。オーディションの要項をいただいてから作品に触れて、ストーリーの厚さ、設定の面白さ、各キャラクターの魅力に魅了されていきました。同時に私自身も、今作のアニメ化が決まっていることにワクワクしていました。
沢山のキャラクターが出てくるので、どんな役であっても携われたら...という気持ちと、どうしてもアサを演りたいという気持ちが交錯する中、合格の結果をいただいた時はあまりにも嬉しくて、1人で焼肉に行きました！！！幼い頃から大きな存在で、憧れている小野賢章さんと作品作りをできることもとっっっっても嬉しいです！任せていただいたからには、丁寧に、無我夢中に、頑張ります。よろしくお願いいたします！
■中村悠一（デラ役）コメント
デラ役を務めさせて頂きます、中村悠一です。
荒川先生の作品では『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』のグリード役以来の参加となりますが、今回のデラも、グリード同様どこか兄貴分的な要素を感じさせるキャラクターで…あったりなかったりするかもしれません（笑）。
本作『黄泉のツガイ』は、そのタイトルにもある通り「ツガイ＝番（つがい）」が物語の重要な鍵となっています。二つの存在が組となることを指していますが、思えば『ハガレン』でも“等価交換”のように、対になる概念が大きなテーマでした（厳密には意味合いは少し異なりますが…）。もしかすると、荒川先生の中には「対を成すもの」への特別な思いがあるのかもしれません。
原作をご存じの方には、アニメならではの“動き・声・音楽”が加わった新しい魅力を楽しんでいただけると思います。また、アニメから本作に触れる方は、もし惹かれたらぜひ原作にも触れてみてください。アニメと原作、それぞれのツガイとして互いに補い合う関係で楽しんでいただければ幸いです。
■久野美咲（ガブちゃん役）コメント
ガブちゃんの、歯を出して笑う顔が、個人的にとても好きです。そんなガブちゃんを演じられて、とても嬉しいです！独特な異彩を放っているガブちゃんを表現できるよう、全力で演じたいと思っています。アフレコ中も、この作品の世界観に魅了され続けています。皆さまに楽しんでいただけるよう、キャストの一員として頑張りますので、よろしくお願いいたします！