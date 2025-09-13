猫にとってブラッシングは、毛並みを整えるだけでなく、飼い主さんとの大切なコミュニケーション時間。なでられる感触に安心して、つい表情がゆるんでしまう子も少なくありません。

今回紹介するのは、飼い主さんのブラッシングを受けてとろけるような顔になってしまった猫ちゃん。ぺたりと顎をつけて、心地よさそうに目を細める様子は眼福ものです。投稿はX（旧Twitter）にて、37.9万回以上表示。いいね数は2.2万件を超えました。

【動画：ブラッシンググローブをつけて猫のことを撫でると…】

ブラッシングとろけ猫

今回、Xに投稿したのは「さにたすさんてちくわ丸の人」さん。登場したのは、茶白猫のさんてちゃんです。

飼い主さんにブラッシンググローブでなでられると、気持ちよさそうに顔をゆるませていた、さんてちゃん。手足をだらんと伸ばし、まるで力が抜けきったような姿勢に。ブラッシングが進むにつれて、さんてちゃんの表情はどんどんとろけていったそうです。見ている方まで頬がゆるんでしまうレベルのとろけ具合だったとか。

眠たそうに目を細めながらも、安心しきった雰囲気を漂わせていた、さんてちゃん。まるで「もっと続けてほしい」とお願いしているかのようです。こんなに穏やかな時間を過ごせるのも、飼い主さんとさんてちゃんとの間にしっかりとした信頼関係があるからですね。

リラックスしたさんてちゃんの表情に癒される方が続出

幸せそうな表情を浮かべながら、飼い主さんにブラッシングされていた、さんてちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「気持ちよさが伝わる映像」「鳴き方でわかる幸せ感」「猫になりたい」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」では、猫のさんてちゃんと可愛いハリネズミちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い動物たちの姿はどれだけ眺めても見飽きません。

写真・動画提供：Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。