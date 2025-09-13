【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（9月12日・日本時間13日／サンフランシスコ）

【映像】山本、“33センチ変化”大きく曲がる魔球カーブ

ドジャースの山本由伸投手が、キレッキレの変化球で見逃し三振を奪った。“33センチ変化”大きく曲がる魔球にファンも衝撃を受けている。

前回登板で9回2死までノーヒットピッチングを見せた山本は、中5日での登板となったこの試合で、初回に1点を失ってしまう。しかし、そこから崩れないのが山本の凄さだ。2回、3回と三者凡退に抑え、完全に立ち直った。

4回は先頭のアダメズをストレートで見逃し三振に仕留め、前の回から2者連続三振。そして迎えたフローレスに対しては、ストレートとシンカーを投じ、わずか2球で追い込む。そこからファウルで粘られたものの、最後は大きなカーブで空振り三振。フローレスは大きく体勢を崩される形となった。

MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、最後の決め球となったカーブは75マイル（約120.7キロ）。直前のストレート95.8マイル（約154.1キロ）とは、実に33キロ以上の差があった。さらに横へ13インチ（約33センチ）、縦にも13インチ（約33センチ）沈む変化を見せた。

縦横ともに大きな変化を見せたこのカーブに対して、SNSでは「キレッキレすぎる」「山本エグイな」「山本由伸のカーブすごすぎ」「由伸いいカーブ」などとファンも注目していた。

結局、山本は初回以降一人の走者も許さない完璧なピッチング。勝ち星こそつかなかったが、7回1失点、被安打1、奪三振10の快投でマウンドを降り、大事な終盤戦でしっかりと役割を果たした。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）