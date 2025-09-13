人気プロ雀士の岡田紗佳（３１）が１３日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮球場）の始球式に登場した。

この日は所属するＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツのユニフォームで姿を現した。始球式では、脚を極限まで高く上げた迫力ある投球を披露。場内は感嘆の声を漏らした。

始球式は６月２０日に行われた中日―日本ハム戦（バンテリン）以来２度目。岡田は「今回は屋外球場なので、ちょっと気楽にできた気もします。神宮球場は来たことがあったんで、前よりだいぶリラックスしてできた」と安堵の表情を見せた。

また「こんなに短期間で２回投げられると思っていなかった」と話し「前回、脚を上げた時に歓声があって、それにビックリしてほとんど覚えていなかった。今回は最後まで楽しむことができました」と心境を吐露。「ずっとイメージトレーニングをしてきました。とにかく山なりにいくように、家でタオル投げてました。ノーバウンドは程遠いんですけど、まっすぐ行けてよかったです」と振り返った。

報道陣から次回の始球式の抱負を聞かれると「もっと脚を上げるとか、今よりも柔軟性を高めたりとか。１５０キロ出します」と宣言。今回の投球を、麻雀に例えて「メンタンピン、三色の安目で３９００」と自己評価した。