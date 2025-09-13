こういうの飲みたかったーーーッッ！（歓喜）【ゴンチャ】美味しさ200点♡「巨峰ドリンク」

台湾発の人気ティーカフェ【ゴンチャ】に、9月4日から登場した“巨峰”を使った期間限定メニューがSNSで早くも大反響！ 編集部レポーターもリピ宣言するほど大絶賛。今回は、その中から注目のドリンク2種を厳選してご紹介します。

ご褒美にしたいスイーツドリンク「あふれる巨峰 ジェラッティー」

「美味しすぎて一瞬で飲みきっちゃいました」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「あふれる巨峰 ジェラッティー」。ブラックティーがベースのフローズンに、巨峰のゼリーとソースを合わせ、シトラスチーズミルクフォームをトッピングした、スイーツのような1杯です。クールダウンしたい人にオススメ！ お値段は\680（税込）。

「あふれる巨峰 ミルクティー」

「あふれる巨峰 ミルクティー」\650（税込）も、ベースはブラックティー。カップの中にはゼリーとソース、トッピングにはシトラスチーズミルクフォームと巨峰感◎「何度でもリピしたいッ！」と、レポーターHaruさんは興奮気味に投稿しています。飲みごたえをアップしたい時は、「巨峰ゼリー トッピング」\90（税込）をプラスするのもあり！

どちらも、巨峰がたっぷりで幸福感に包まれそう。今日のティータイムは【ゴンチャ】にしませんか？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Reco.N