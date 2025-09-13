Leminoで独占生配信

ボクシングのWBA世界ミニマム級（47.6キロ以下）王座決定戦12回戦が14日、名古屋市のIGアリーナで開かれる。13日には会場のサブアリーナで前日計量が行われ、同級1位・高田勇仁（ライオンズ）と同級2位・松本流星（帝拳）がともに47.5キロで一発パス。対照的なキャリアを歩んできた同学年による一戦が成立した。

17歳でプロデビューした高田はプロ28戦目で世界初挑戦の切符を手にした。計量後は「一安心です」と安堵の表情。これまでの試合よりも減量に苦しんだという。取材に応じながらすっぽんスープを飲んでエネルギーを蓄えた。ジム初の世界王者を目指す。「楽しむという思いでいく」と力を込めた。

対する松本は7戦目で世界初挑戦。エリート街道を歩んできた。「子どものころからの夢を叶える。いつでも戦えるように気持ちは整っています」と静かな口調で意気込んだ。

興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。ともに27歳で、戦績は高田が16勝（6KO）8敗3分、松本が6勝（4KO）。

14日の興行はトリプル世界戦。メインイベントでは、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦。セミファイナルではWBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が、同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）との3度目の防衛戦に臨む。



