¡È¥¯¥¤¥ºÍÂ¼²Í½ã¡É¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¼÷»Ê¡¢¤Ç¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤Ï¡©
½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Î¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥Ó¥Õ¥¯¥ä¥Þ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡È¼÷»Ê¡É¤À¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤ÎÊ¡»³²í¼£¤¬¡¢¾åµþ¸å¡¢¶ìÏ«»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿²£ÉÍ¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ë¡¢ÍÂ¼¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬Æ±¹Ô¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢Ê¡»³¤¯¤ó¤È¿¿Ç·²ð¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¡È¥¯¥¤¥ºÍÂ¼²Í½ã¡É¡×¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¥¯¥¤¥º¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö²Í½ã¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÌäÂê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼÷»Ê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¤ª¼÷»Ê¤Î¥Í¥¿¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¡×¤ÈÍÂ¼¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢ÍÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¡Ö¥È¥í¤¿¤¯¡×¤È²óÅú¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅú¤¨¤Ë¡¢°ìÆ±Âç¾Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
