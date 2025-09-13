俳優のジョージ・クルーニー（６４）が、自身の子供たちがソーシャルメディアの世界に触れることを心配している。妻アマルとの間に８歳の双子を育てるジョージは、自らはソーシャルメディアを利用していないものの、将来的に子供たちが自分のアカウントを持つようになった時のことを考えると不安になるという。



【写真】お似合いです！ジョージ・クルーニーとアマル夫人

マガジン誌上での女優のジュリア・ロバーツとの対談の中、ジョージはこう話す。「僕は使い方を知らないよ」「どこにもアカウントを持ってない。やらないほうがはるかに人生がシンプルになるからさ。でも子供たちのことは心配だ」「リスクが非常に大きく、その代償は長い間ついて回る。できるだけインターネットから遠ざけている」「でも宿題でコンピューターが必要なこともある。スヌーピーの映画とかも大好きだしね」



そして、夫ダニー・モダーとの間に２０歳と１８歳の子を持つジュリアに、「君の場合はどうだった？利用を制限していた？それとも話しただけ？」と質問、ジュリアは自分たちが厳しいほうだったと明かしたが、経験は人によって異なるため、１つの答えはないとして、「愛情と安心のある揺るがない世界がある」と子供たちが感じられるような、安定を築き上げることが大事だと答えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）