¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¤Þ¤µ¤«ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢£±£µ£°£°£ÍÍ½Áª¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡¡Ìµ´ÑµÒ¤Î£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï£¸°ÌÆþ¾Þ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡Ä
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£³Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£¸°ÌÆþ¾Þ¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï£´Ê¬£·ÉÃ£³£´¤Ç£±ÁÈ£±£°°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Î³ÆÁÈ¾å°Ì£¶Ãå¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç£³Ê¬£µ£¹ÉÃ£±£¹¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤ÄÅÄÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£´Ê¬£·ÉÃ£³£´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£¸°ÌÆþ¾Þ¡£À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¤ËÆþ¾Þ°Ê¾å¤òÁÀ¤Ã¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¡£¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬²¿¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï£±£¸Æü¤ËÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÅÄÃæ´õ¼Â¤ËÊ¹¤¯¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤Ï²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤Ïº£É½¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡½º£¤Îµ¤»ý¤Á
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Î¤È¤¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢½Ð¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹ÃæÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ°¤«¤·¤¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»ä¼«¿È¤¬»ä¼«¿È¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î°è¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ê¡£¤¿¤À¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¯¤é»ä¤¬»ä¤ËÉé¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¾¤Î¿Í¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ç°Ì¤ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÁ´Á³È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤Ï²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ°Ê³°¤Ç¤Ïº£É½¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤³¤Î¸å¤â£µ£°£°£°M¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤â¤Ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£»ä¼«¿È¤¬¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄøÁ´¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¢¡ÅÄÃæ¡¡´õ¼Â¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤Î¤¾¤ß¡Ë£±£¹£¹£¹Ç¯£¹·î£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¾®Ìî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£¶ºÐ¡£¾®ÌîÆîÃæ£³Ç¯¤ÇÁ´Ãæ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ëÍ¥¾¡¡£À¾ÏÆ¹©¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ£³Ç¯Ï¢Â³Æþ¾Þ¡££±£¸Ç¯£Õ£²£°À¤³¦Î¦¾å£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜ¿Í½éÍ¥¾¡¡£Æ±Âç¤Ë¿Ê³Ø¡££±£¹Ç¯¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï£¸°ÌÆþ¾Þ¡££²£²Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î£³¼ïÌÜ¤Ç½Ð¾ì¡££²£³Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë£¸°ÌÆþ¾Þ¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈËå¡££±£µ£³¥»¥ó¥Á¡£