Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥° Âè29Àá ·ë²Ì¡ÛÆ£»ÞMYFC 1-1 ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¡ÊÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«ー¾ì¡Ë