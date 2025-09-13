¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉNMB48¡¦ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢¾×·â¤Î¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É»Ñ¡¡1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ²ò¶Ø
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê28¡Ë¤¬¡¢10·î15Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ÄNMB48¡¦ÏÂÅÄ³¤Í¤¡¢¾×·â¤Î¡È¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡É»Ñ
¡¡NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÏÂÅÄ¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸¦µæÀ¸»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÏÂÅÄ¤é¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î²¼Ãå»Ñ¡¢Ë¢É÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÆâÍÆ¤â¤®¤Ã¤·¤ê¼ýÏ¿¡£°ìºý´Ý¤´¤È¡ÈÇúÀ¹¤ì¥â¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¡¢¹õ¤Î²¼Ãå»Ñ¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¡£Âç¿Í¤Î¿§¹á¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡¢1997Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤ß¤å¤¦¡×¡£2020Ç¯9·î¡¢NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢22Ç¯1·î¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡£23Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡Ö½í¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¤Ç¥·¥ó¥°¥ë½éÁªÈ´¡£°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2025Ç¯7·î31Æü¤Î¡Ö£Í¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¸ø±é¤Ç¡¢11·îº¢¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
