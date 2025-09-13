藤原紀香、「世界に一つ」特注の着物帯を披露 「とても素敵」「美しい」と反響
俳優の藤原紀香（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。「世界に一つの手書きの帯」を身につけた着物姿を披露した。
【写真】「世界に一つ」特注の帯を着けた着物姿を披露した藤原紀香
大阪・関西万博「日本館」の名誉館長を務める藤原はこの日、フランス館が主催したイベントに出演。投稿では、フランス国旗の色に「1889年パリ万博の象徴である」エッフェル塔が描かれた帯を披露した。
「水墨画の技法に金彩を添え、自由・平等・博愛のトリコロールの上に描いていただきました。そして、前帯には凱旋門を配し、フランスの誇りを日本の帯に映し出しています」と、フランス×日本を表す“世界で1つ”の特注品を紹介した。
藤原は「この日のために、限られた時間の中で図案から仕立てまで心を尽くしてくださった職人の皆さま、友禅染めで色を重ねてくださった染匠の皆さま、そしてご相談に乗ってくださった【成匠さま】へ、心より感謝を申し上げます」とつづり、「この帯に込めた友情と敬意が、日仏の絆をさらに深め、新たな未来へと繋がりますように」と願いを込めた。
この投稿には「とても素敵な帯ですね」「美しい」「本当にお着物がお似合いです」「フランスへの敬意を込めた、素晴らしい帯…とっても素敵です」などの声が寄せられている。
